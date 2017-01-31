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В Кузбассе идёт облава на «зацеперов»

31 Янв. 2017, 12:24
53 просмотра

В Кузбассе объявили охоту на зацеперов. Сегодня в городах области состоятся рейды, главная цель которых, выявить нарушителей спокойствия. Молодые люди, чаще всего это школьники, ради славы и красивых фотографий рискуют собственной жизнью. Они цепляются за вагоны поездов и трамваев. Одно неловкое движение и трагедии не избежать. Психологи советуют, детям нужно чаще показывать видеоролики о том, чем могут закончиться невинные шалости. Много ли сегодня сотрудники полиции выявят зацеперов, мы расскажем в следующих выпусках. В рейде участвует и наша съёмочная группа.

    

 

 


Тэги: Кузбасс, зацеперы
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