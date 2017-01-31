Под тяжестью снега в новокузнецком доме обвалилась крыша

Без крыши над головой сегодня остались жители пятиэтажного дома в Новокузнецке. Часть крыши под натиском снега рухнула. С места события Юлия Макулова.

Обломки шифера и стропил под окнами и сейчас напоминают жителям о случившемся. Участок кровли обрушился у четырнадцатого дома по улице Ватутина. В результате на крыше огромная дыра над двумя квартирами.

Причем, это уже не первый инцидент, вспоминают жители. Пять лет назад крыша уже обваливалась. По факту аварии сделали экспертизу. Оказывается, при капитальном ремонте кровли, который производился в 2009 году, использовались некачественные материалы. Тогда дом обслуживала небезызвестная НУК. Сегодня пятиэтажка перешла в управляющую компанию «Веста». Но и она, зная о существующей проблеме кровли, весьма халатно отнеслась к своим обязанностям.

Дмитрий Жидков, главный инженер Ук "Веста": "Ну, да, мы не успели очистить снег. Во-вторых, материал, стропила были перезагружены и неправильно было подобрано сечение стропил".

Сейчас в срочном порядке снег с крыши дома убрали. Хотя на соседних домах, которые также обслуживает УК «Веста» под руководством Андрея Минькова снежные шапки продолжают свисать, угрожая не только кровлям, но и прохожим.

Областная госжилинспекция ситуацию взяла на контроль и потребовала крышу отремонтировать в срочном порядке. Это случилось в Орджоникидзевском районе, которым руководит Владимир Степанов. Но такие дома с сосульками и снежными шапками есть в каждом районе города. Например, эта уже месяц висит на одной из центральных улиц Заводского района, которым руководит Алексей Ермолаев.

А ведь тяжелые последствия в Новокузнецке от нечищеных кровель в текущем сезоне уже были. Юлия Макулова, Иван Шубников, «Вести-Кузбасс», Новокузнецк.