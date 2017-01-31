Кузбасский Следком не подтвердил факт гибели 12-летней девочки

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В центре внимания СМИ и общественности остаётся исчезновение 12-летней девочки из Новокузнецка Виктории Реймер. Её поиски продолжаются с 26 января, в них участвует полиция, следователи, спасатели и волонтёры. В социальных сетях 31 января появились сообщения, что якобы девочка погибла. «Вести-Кузбасс» обратились за комментариями в Следственный комитет по Кемеровской области. В ведомстве слухи о смерти ребёнка опровергли, отметив, что поиски продолжаются.





