Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
1 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кузабссе мать сожгла в печи новорождённого младенца

1 Фев. 2017, 13:01
28 просмотров

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Мариинского района, которая подозревается в совершении преступления по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». 

В январе этого года женщина раньше срока родила ребёнка в бане. Отмечается, что у врачей до этого по беременности она не наблюдалась. Когда малыш родился, она закутала его в пелёнку и бросила в печь, где младенец погиб.

- Следует отметить, что ребёнок был нежеланным, подозреваемая с супругом воспитывают 3 несовершеннолетних детей. Мужчина знал о том, что супруга родила и сожгла новорожденного ребенка, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

О страшном инциденте узнал участковый, который рассказал обо всём следователям. Прибыв на место, они обнаружили в печи останки ребёнка. Сейчас проводится экспертиза, с женщиной поработают психиатры. Расследование продолжается.   


Тэги: Кузбасс, Мариинский район, убийство младенца
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица