В Кузабссе мать сожгла в печи новорождённого младенца

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Мариинского района, которая подозревается в совершении преступления по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В январе этого года женщина раньше срока родила ребёнка в бане. Отмечается, что у врачей до этого по беременности она не наблюдалась. Когда малыш родился, она закутала его в пелёнку и бросила в печь, где младенец погиб.

- Следует отметить, что ребёнок был нежеланным, подозреваемая с супругом воспитывают 3 несовершеннолетних детей. Мужчина знал о том, что супруга родила и сожгла новорожденного ребенка, - сообщают в Следственном комитете по Кемеровской области.

О страшном инциденте узнал участковый, который рассказал обо всём следователям. Прибыв на место, они обнаружили в печи останки ребёнка. Сейчас проводится экспертиза, с женщиной поработают психиатры. Расследование продолжается.