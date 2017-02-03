В Новокузнецке подняли из штрека тело убитой девочки

После долгой и сложной операции, в которой участвовала полиция, МЧС, поисково-спасательные службы, следователи, тело 12-летней школьницы удалось поднять на поверхность.

- Необходимо отметить, что специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъему тела, - сообщают в Следкоме по Кемеровской области.

Вскоре проведут процедуру опознания, состоится и судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить время и причину смерти ребёнка. Расследование продолжается.

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что подозреваемому в убийстве предъявили обвинение.