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В Новокузнецке подняли из штрека тело убитой девочки

1 Фев. 2017, 23:26
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После долгой и сложной операции, в которой участвовала полиция, МЧС, поисково-спасательные службы, следователи, тело 12-летней школьницы  удалось поднять на поверхность. 

- Необходимо отметить, что специалистам пришлось работать в крайне опасных условиях в течение нескольких часов. В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые  манипуляции по подъему тела, - сообщают в Следкоме по Кемеровской области.

Вскоре  проведут  процедуру опознания, состоится и судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить время и  причину смерти ребёнка.  Расследование продолжается. 

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что подозреваемому в убийстве предъявили обвинение.


Тэги: Новокузнецк, убийство ребёнка, штрек
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