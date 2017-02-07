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В Кузбассе пропал 10-летний мальчик Руслан Чурин

7 Фев. 2017, 11:46

В полиции по региону сообщают, что 6 февраля примерно в 19:30 в отдел по Тайгинскому городскому округу обратилась женщина, сообщившая, что пропал её 10-летний сын Руслан Чурин. Мальчик 8:30 отправился в школу, но там он не появился и домой не пришёл.

Сейчас сотрудники МВД изучают все подъезды и чердаки, выясняют, с кем общался ребёнок. 

Рост Руслана -  115-120 см, фигура худощавая, лицо смуглое, тип – европейский. Глаза карие, часто щурится. Нос прямой, губы тонкие, есть ямка на подбородке.

- Особые приметы: носит очки в оправе черного цвета, при разговоре немного картавит, - отметили в ведомстве.

Мальчик был одет в синюю куртку, такого же цвета джинсы. Имелась спортивная  голубая шапка, ботинки черного цвета. При себе был чёрный  рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по номерам в Тайге: 8-(38448)-2-19-42, 2-19-05, 2-19-06 или 02. 

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

 


Тэги: Тайга, пропал ребёнок
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