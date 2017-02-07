По факту пропажи мальчика в Кузбассе возбудили дело по статье «Убийство»

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Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что в Тайге 6 февраля пропал 10-летний школьник. Сейчас его и ищет полиция, спасатели и волонтёры. В Следственном комитете по Кемеровской области возбудили уголовное по статье «Убийство малолетнего».

Сообщается, что утром Руслан Чурин пошёл в школу, но не вернулся. На звонки родных ребёнок не отвечал, хотя в обед в семье было принято созваниваться. Вскоре выяснилось, что в школе Руслана не было. Придя домой, родители увидели, что двери заперты на навесной замок, а телефон на столе.

- В настоящее время на месте работают следователи- криминалисты следственного управления, организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников органов полиции, МЧС, волонтеров. Допрашиваются местные жители, одноклассники, учителя. Отрабатываются на причастность к преступлению ранее судимые лица. С криминалистической техникой следователи проводят осмотры подвалов, чердаков, подъездов жилых домов, - рассказали в Следкоме. В ведомстве добавили, что опросили также водителей и кондукторов общественного транспорта, который ходит от дома ребёнка до школы.

Всех, кто что-либо знает о школьнике, просят звонить по номерам: 02, 384 (48) 21942, 21905, 21906



