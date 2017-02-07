В Кузбассе нашли тело пропавшего 10-летнего мальчика

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Как сообщают в Следкоме по региону, тело 10-летнего Руслана Чурина из Тайги нашли в водоёме.

- В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти потерпевшего, - сказали в ведомстве.

Мальчик ушел утром 6 февраля и пропал без вести, его искала полиция, спасатели и волонтёры. Сейчас следователи продолжают работать, выясняя все обстоятельства. Дело находится на личном контроле у губернатора.







