В Кемерове Mazda встала на крышу

Серьёзная авария произошла вечером 14 февраля на Октябрьском проспекте, около здания №65. Видео последствий аварии очевидцы разместили в Сети.

Как сообщили в ГИБДД города, как водитель, управляя автомобилем Renault Logan, начал поворачивать налево вне перекрёстка. В этот момент произошло столкновение с Мazda 3, она двигалась по полосе встречного движения. Водитель говорит, что авто налетело на снег и опрокинулось. Пострадавших в этом ДТП нет, но в дорожной полиции призывают к соблюдению всех правил дорожного движения.

Видео: YouTube