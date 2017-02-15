В Шерегеше продолжается операция по поиску пропавшего мужчины

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Сегодня в Шерегеше продолжаются поиски пропавшего туриста. С самого утра к спасателям и правоохранителям подключились добровольцы. Они прочесывают те участки, куда не успели попасть накануне. Напомню, в понедельник, 13 февраля, 29-летний сноубордист из Новосибирска не вернулся в гостиницу после закрытия подъемников. Друзья туриста забили тревогу и сообщили спасателям. Также полиция выясняет - мог ли сноубордист отправиться домой автостопом, никого не предупредив. Мы будем следить за ходом поисковых работ.



