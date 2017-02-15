Штурм квартиры стрелка из Таштагола попал на видео

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Захват в стиле крутого боевика. В Таштаголе хулиган забаррикадировался в собственной квартире, открыл стрельбу по правоохранителям, сообщив о захвате заложников. Во время переговоров мужчина никаких требований не предъявлял, но продолжал вести себя агрессивно.

Надежда Ананьева, старший помощник руководителя Следственного комитета: «Около 22 часов местного времени сотрудники ОМОН города Новокузнецка, управления Росгвардии по Кемеровской области, провели операцию по обезвреживанию и задержанию мужчины. Во время которого, он продолжал оказывать вооруженное сопротивление. Произвел еще не менее пяти выстрелов в сторону сотрудников, в результате, мужчина был ранен в область грудной клетки. После чего его удалось задержать».



