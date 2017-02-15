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За изнасилование 6-летней девочки кузбассовец отправится в тюрьму

15 Фев. 2017, 18:38
22 просмотра

Как сообщают в Следкоме по региону, 29-летний житель города Топки признан виновным  в совершении преступления по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Выяснилось, что это произошло ещё в 2009 году, когда пьяный мужчина  надругался 6-летней дочерью сожительницы. Девочка испугалась и никому ничего не сказала, подумав, что ей не поверят. Только спустя 7 лет, откровенно поговорив с родственником, она рассказала о том, что произошло. Отмечается, что отчим уже в семье не проживал.    

-  Примечательно, что преступление в отношении ребёнка он совершил, когда маленькая девочка помогла ему подняться с земли и дойти до бани умыться. В тот день осужденный, выходя из дома, споткнулся и упал, при этом разбил себе лоб, - комментируют в ведомстве. Мужчина на 12 с половиной лет отправится в колонию строго режима.


Тэги: Кузбасс, Топки, изнасилование
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