Действиями новокузнецкой «скорой», не приехавшей к ребёнку, заинтересовались следователи

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В пятницу, 17 февраля в ряде СМИ региона прошло сообщение что в Новокузнецке к больному ребёнку накануне не приехала машина скорой помощи.

Житель Новокузнецка сообщил, что его годовалой дочери стало плохо: у ребёнка поднялась температура, началась рвота, родители стали звонить медикам.

- Прождав несколько часов, отменили вызов и сами увезли ребенка в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Напомним, ранее подобный случай произошёл в Кемерове: в ночь на 1 января скорая помощь опоздала на роды.



