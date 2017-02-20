В Кемерове малыша заблокировало в машине

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В минувшую субботу в Кемеровскую служба спасения сообщили, что на подземной парковке, расположенной в одном из домов по Московскому проспекту, в машине закрыт полуторагодовалый ребёнок. Родители забыли ключи в авто, а двери заблокировали.

- Прибывшие на место спасатели специальным инструментом открыли дверь, ребёнок спокойно продолжал играть с игрушками на заднем сидении, - рассказали в ведомстве. Всего же на прошлой неделе спасателям пришлось выезжать на 89 сигналов о помощи.

Фото: Кемеровская служба спасения



