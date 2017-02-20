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В Кемерове малыша заблокировало в машине

20 Фев. 2017, 16:21
196 просмотров

В минувшую субботу в Кемеровскую служба спасения сообщили, что на подземной парковке, расположенной в одном из домов по Московскому проспекту, в машине закрыт  полуторагодовалый ребёнок. Родители забыли ключи в авто, а двери заблокировали. 

- Прибывшие на место спасатели специальным инструментом открыли дверь, ребёнок спокойно продолжал играть с игрушками на заднем сидении, - рассказали в ведомстве. Всего же на прошлой неделе спасателям пришлось выезжать на 89 сигналов о помощи.

Фото: Кемеровская служба спасения 


Тэги: Кемерово, ребёнка заблокировало в машине
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