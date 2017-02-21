Пропавший в Шерегеше турист прокомментировал своё исчезновение

В центре внимания СМИ и общественности долгое время оставался пропавший в Шерегеше турист из Бердска Новосибирской области: 30-летний Роман Самборский. Он пошёл кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленая и исчез.

Его с 14 февраля искала полиция, спасатели и волонтёры поиски велись даже с вертолёта, местность также «прочёсывали» на снегоходах. К полиции Кузбасса подключились коллеги из других регионов, в результате мужчину нашли в Волгограде.

- Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время разыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, - сообщают в областном полицейском главке.

Фото: ВКонтакте