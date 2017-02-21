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Пропавший в Шерегеше турист прокомментировал своё исчезновение

21 Фев. 2017, 14:51
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В центре внимания  СМИ и общественности долгое время оставался пропавший в Шерегеше турист из Бердска Новосибирской области: 30-летний Роман Самборский. Он пошёл кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленая и исчез. 

Его с 14 февраля искала полиция, спасатели и волонтёры поиски велись даже с вертолёта, местность также «прочёсывали» на снегоходах. К полиции Кузбасса подключились коллеги из других регионов, в результате мужчину нашли в Волгограде.   

- Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время разыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, - сообщают в областном полицейском главке. 

Фото: ВКонтакте


Тэги: Шерегеш, пропал турист, Новосибирск
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