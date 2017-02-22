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Ради кемеровской прописки москвич пошёл на преступление

22 Фев. 2017, 11:27

Сотрудники транспортной полиции задержали на кемеровского железнодорожном вокзале пьяного 39-летнего мужчину. При проверке документов выяснилось, что у него нет регистрации, хотя в паспорте была отметка о кемеровской прописке. Мужчина поведал, что долго жил в Москве, в Кемерово приехал к друзьям, хотел устроиться на работу, но без регистрации его никуда не брали. На помощь пришёл пожилой сосед с криминальным прошлым.  Он где-то отыскал клише штампа о регистрации, поставил его в паспорт москвича, а затем туда внесли и  данные о прописке.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов. Кроме того, мужчине так или иначе придётся получить официальную регистрацию и заплатить штраф от двух до трёх тысяч рублей, - сообщила старший дознаватель Кузбасского ЛУ МВД России Мария Егорова.

 


Тэги: Кемерово, Москва, прописка
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