Появились подробности обрушения крыши в кемеровском доме на Южном

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Ранее мы сообщали, что 22 февраля в жилом доме на Патриотов, 13 рухнула кровля. На место выехали корреспонденты «Вести-Кузбасс» и выяснили подробности ЧП. В момент аварии в доме находились люди, они услышали гул и позвонили спасателям. В некоторых квартирах провисли натяжные потолки. Пострадавших нет, всех жильцов вывели на улицу. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, дежурят представители МЧС, полиции и скорой помощи. Решается вопрос, где людям ночевать. Отмечается, что жильцы дома, который находится в ведении УК «Южный», часто обращались с просьбой сделать ремонт, но слышали, что «денег нет». Мы следим за развитием событий.

Фото: Инцидент Кемерово



