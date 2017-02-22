Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
22 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Появились подробности обрушения крыши в кемеровском доме на Южном

22 Фев. 2017, 18:29
13 просмотров

Ранее мы сообщали, что 22 февраля в жилом доме на Патриотов, 13 рухнула кровля. На место выехали корреспонденты «Вести-Кузбасс»  и выяснили подробности ЧП. В момент аварии в доме находились люди, они услышали гул и позвонили спасателям. В некоторых квартирах провисли натяжные потолки. Пострадавших нет, всех жильцов вывели на улицу. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, дежурят представители МЧС, полиции и скорой помощи. Решается вопрос, где людям ночевать. Отмечается, что жильцы дома, который находится в ведении УК «Южный», часто обращались с просьбой сделать ремонт, но слышали, что «денег нет». Мы следим за развитием событий.  

Фото: Инцидент Кемерово


Тэги: Кемерово, обрушение крыши, Южный
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица