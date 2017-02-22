Выяснилось, где проведут ночь кемеровчане из дома с рухнувшей крышей

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На Южном в доме 13 по улице патриотов 22 февраля частично рухнула крыша, никто не пострадал. На месте работают полицейские, медики, спасатели. Людям, чьи квартиры подверглись разрушению, в сопровождении полиции разрешили взять вещи. Тем жителям, кто не найдёт ночлег, власти города предоставят жильё из мобильного фонда, сообщили корреспонденту "Вести-Кузбасс" в оперативном штабе. Отметим, из дома эвакуировано 50 жильцов. Проводится проверка, есть и предварительные причины ЧП.

- Предположительно причиной обрушения стало ветхое состояние конструктива кровли, - сообщила начальник Госжилинспекции региона Ирина Гайденко.



