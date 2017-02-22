Кемеровский дом, где рухнула крыша, признан аварийным

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- Данный двухэтажный многоквартирный жилой дом на 32 квартиры в декабре 2016 года был официально признан аварийным, - сообщила начальник Госжилинспекции региона Ирина Гайденко.

В среду, 22 февраля в Кемерове на Южном в доме 13 по улице патриотов 22 февраля частично рухнула крыша, никто не пострадал. Предположительно, причиной обрушения стало ветхое состояние конструктива кровли. Тем жителям, кто не найдёт ночлег, власти города предоставят жильё из мобильного фонда, сообщили корреспонденту "Вести-Кузбасс" в оперативном штабе.







