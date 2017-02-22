В Следкоме Кузбасса сообщили новые подробности об обрушении крыши жилого дома

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В среду, 22 февраля рухнула кровля дома №13 по улице Патриотов. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники МВД, спасатели и медики. Дом находится в ведении УК «Южный». Дом находится в ведении УК «Южный», в декабре прошлого года многоквартирный жилой дом на 32 квартиры официальна признали аварийным. Между тем, в Следственном комитете сообщили "Вести-Кузбасс" новые подробности аварии.

Добавим, из дома эвакуировали 50 человек. Людям, чьи квартиры подверглись разрушению, в сопровождении полиции разрешили взять вещи. Тем жителям, кто не найдёт ночлег, власти города предоставят жильё из мобильного фонда, сообщили корреспонденту "Вести-Кузбасс" в оперативном штабе, его развернули на месте аварии.



