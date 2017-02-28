В Новокузнецке девушка сорвалась с масленичного столба
В южной столице Кузбасса праздничные мероприятия в честь масленицы едва не закончились трагедией.
В традиционном конкурсе по покорению масленичного столба наравне с мужчинами решила посостязаться и девушка. К всеобщей радости собравшихся, ей удалось взобраться на вершину и сбить приз, однако при попытке спуститься, девушка сорвалась и покатилась по столбу, после чего рухнула вниз.
К счастью падение оказалась несерьёзным, и девушка забрала заслуженный приз.
Видео с YouTube.