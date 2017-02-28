В Новокузнецке девушка сорвалась с масленичного столба

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В южной столице Кузбасса праздничные мероприятия в честь масленицы едва не закончились трагедией.

В традиционном конкурсе по покорению масленичного столба наравне с мужчинами решила посостязаться и девушка. К всеобщей радости собравшихся, ей удалось взобраться на вершину и сбить приз, однако при попытке спуститься, девушка сорвалась и покатилась по столбу, после чего рухнула вниз.

К счастью падение оказалась несерьёзным, и девушка забрала заслуженный приз.

Видео с YouTube.



