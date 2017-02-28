Кузбассовцы ограбили женщину с помощью собаки

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Двое жителей Киселёвска оказались под стражей за ограбление женщины. Примечательно, что в качестве оружия при разбое молодые люди использовали собаку бойцовской породы.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет во время празднования дня рождения решили ограбить знакомую, чтобы раздобыть денег на выпивку. Натравив на свою жертву стаффордширского терьера, подозреваемые отняли у неё мобильный телефон и деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой» и направили в суд. За преступление злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы.



