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Кузбассовцы ограбили женщину с помощью собаки

28 Фев. 2017, 16:13
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Двое жителей Киселёвска оказались под стражей за ограбление женщины. Примечательно, что в качестве оружия при разбое молодые люди использовали собаку бойцовской породы.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, двое молодых людей в возрасте 21 и 23 лет во время празднования дня рождения решили ограбить знакомую, чтобы раздобыть денег на выпивку. Натравив на свою жертву стаффордширского терьера, подозреваемые  отняли у неё мобильный телефон и деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой» и направили в суд. За преступление злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы. 


Тэги: ограбили, собака, стафф
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