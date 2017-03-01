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В Кузбассе 11-летний мальчик сорвался с крыши завода и погиб

1 Мар. 2017, 11:53

Трагедией завершилась игра школьников в Ленинске-Кузнецком.

После уроков два мальчики отправились на заброшенный завод, чтобы залезть на его крышу. Во время этой опасной игры один из ребят не удержался и сорвался с 25-метровой высоты. На крики его друга с соседней стройки прибежал рабочий, который и вызвал скорую помощь и полицейских.

СК РФ по Кемеровской области отмечает, что семья погибшего мальчика характеризуется как положительная. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают причину смерти ребёнка и виновных в его гибели. Следователи выясняют кому принадлежит заброшенное здание и были ли на нём ограждения и таблички с предупреждениями об опасности.       


Тэги: Кузбасс, трагедия
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