В Кузбассе 11-летний мальчик сорвался с крыши завода и погиб

Трагедией завершилась игра школьников в Ленинске-Кузнецком.

После уроков два мальчики отправились на заброшенный завод, чтобы залезть на его крышу. Во время этой опасной игры один из ребят не удержался и сорвался с 25-метровой высоты. На крики его друга с соседней стройки прибежал рабочий, который и вызвал скорую помощь и полицейских.

СК РФ по Кемеровской области отмечает, что семья погибшего мальчика характеризуется как положительная. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают причину смерти ребёнка и виновных в его гибели. Следователи выясняют кому принадлежит заброшенное здание и были ли на нём ограждения и таблички с предупреждениями об опасности.



