Оставленные без присмотра дети погибли на пожаре в Кузбассе

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В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей 2-ух и 6-ти лет.

По информации Следственного комитета по Кемеровской области, многодетная мать четырёх детей оставила дома двоих сыновей без присмотра и отлучилась по делам. По предположению следственных органов, дома дети нашли зажигалку и стали играть с ней на кресле. Эти обстоятельства привели к пожару, который унёс жизни двух малышей. Вернувшаяся мать с соседями попытались спасти детей и вынесли их на улицу, однако врачам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть малышей.

В Настоящее время следственным комитетом проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).



