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В кузбасском селе два дня подряд происходят самоубийства

1 Мар. 2017, 18:15
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В селе Старопестерево Беловского района второй день к ряду происходят самоубийства.

«Комсомольская правда» со ссылкой на Следственный комитет по Беловскому району сообщает о том, что двое жителей посёлка – женщина 30-ти лет и 50-летний мужчина не знакомые друг с другом покончили с собой с разницей в один день 28 февраля и 1 марта.

По информации следственных органов, смерть обоих односельчан наступила в результате асфиксии.

Подробности происшествия устанавливаются. 


Тэги: Самоубийство, Кузбасс
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