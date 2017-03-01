В кузбасском селе два дня подряд происходят самоубийства

122 просмотра

В селе Старопестерево Беловского района второй день к ряду происходят самоубийства.

«Комсомольская правда» со ссылкой на Следственный комитет по Беловскому району сообщает о том, что двое жителей посёлка – женщина 30-ти лет и 50-летний мужчина не знакомые друг с другом покончили с собой с разницей в один день 28 февраля и 1 марта.

По информации следственных органов, смерть обоих односельчан наступила в результате асфиксии.

Подробности происшествия устанавливаются.



