В Кемерове в праздничный день пропал молодой мужчина

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Полиция региона просит помочь в поисках 31-летнего Сергея Юрьевича Постникова. Он 23 февраля этого года примерно в 23:30 ушел из кемеровского автосервиса, который находится по Пионерский бульвар, 35. Пока о местонахождении мужчины ничего не известно.

Рост около 182 см, телосложение среднее. Темные волосы, глаза карие, из особых примет: шрам над верхней губой. Был одет: джинсы песочного цвета и светлая футболка, на ногах – чёрные ботинки.

- Всех, кто владеет информацией о местонахождении Сергея Постникова, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-35-36-63 или 02, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.



