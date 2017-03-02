В Кемерове дорожный знак упал на девочку

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Сегодня в столице Кузбасса произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя школьница. Примечательно, что при столкновении двух автомобилей, девочка не находилась ни в одном из них и не переходила дорогу. Травмы ребёнку нанёс знак «пешеходный переход», который сбила отлетевшая при столкновении машина.

Люди, находившиеся в автомобилях, не пострадали, а для оказания помощи пешеходу была вызвана карета скорой помощи.

По информации отдела пропаганды ГИБДД, сотрудниками дорожной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и выясняется степень тяжести травм девочки.

Фото: А42.RU



