В Кузбассе задержали пьяного «самурая»

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Прокопьевский самурай. Японское метательное оружие изъяли у местного жителя. В отдел полиции позвонили пожилые люди. Они сообщили, что сын устроил пьяный дебош. Прибывшие на место стражи порядка быстро успокоили агрессивного переростка. Как выяснилось, у зачинщика ссоры при себе были самодельный нож и металлические звезды - сюрикены. По словам мужчины, холодное оружие он сделал сам и хранил дома для обороны. Дебошира доставили в отдел полиции, оружие изъято.



