Мужчину в Кузбассе раздавил его собственный КамАЗ

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В Ленинске-Кузнецком 58-летний водитель грузовика попал под собственную машину во время её буксировки.

Из-за технических проблем грузовик буксировался трактором К-700, сообщает «КП» со ссылкой на источник в полиции Ленинска-Кузнецкого. Когда машину привезли на место ремонта и начали отцеплять, по трагической случайности КамАЗ начал движение в сторону мужчины и задавил его насмерть.

Подробности происшедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.



