Мужчину в Кузбассе раздавил его собственный КамАЗ
В Ленинске-Кузнецком 58-летний водитель грузовика попал под собственную машину во время её буксировки.
Из-за технических проблем грузовик буксировался трактором К-700, сообщает «КП» со ссылкой на источник в полиции Ленинска-Кузнецкого. Когда машину привезли на место ремонта и начали отцеплять, по трагической случайности КамАЗ начал движение в сторону мужчины и задавил его насмерть.
Подробности происшедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.