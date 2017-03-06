В Кемеровском общежитии вспыхнул пожар

45 просмотров

На проспекте октябрьском, 85 в Кемерове загорелась квартира в общежитии. Инцидент произошёл ночью, прибывшие на место пожарные расчёты увидели открытое горение в одном из окон здания. Как сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, спасатели вывели из дома 12 человек.

В тушении пожара были задействованы 34 человека и пять единиц техники, огонь потушили через 17 минут после звонка в дежурную часть МЧС.

Огонь успел повредить только мебель и вещи жильцов вспыхнувшей квартиры.



