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В Кемеровском общежитии вспыхнул пожар

6 Мар. 2017, 9:56
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На проспекте октябрьском, 85 в Кемерове  загорелась квартира в общежитии. Инцидент произошёл ночью, прибывшие на место пожарные расчёты увидели открытое горение в одном из окон здания. Как сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, спасатели вывели из дома 12 человек.

В тушении пожара были задействованы 34 человека и пять единиц техники, огонь потушили через 17 минут после звонка в дежурную часть МЧС.

Огонь успел повредить только мебель и вещи жильцов вспыхнувшей квартиры. 


Тэги: Пожар, МЧС, Кузбасс, Кемерово
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