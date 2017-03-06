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Жёсткая авария ВАЗа и Ford в Кемерове попала на видео

6 Мар. 2017, 11:55
114 просмотров

На минувших выходных соцсети облетели фотографии жёсткого столкновения автомобилей Ford Focus и ВАЗ-2114.

4 марта водитель иномарки стоял на перекрёстке на улице Красноармейская, ожидая начала движения. Когда на светофоре загорелся зелёный свет, Ford начал поворачивать налево, в сторону улицы Красная. Едва выехав на перекрёсток, водитель иномарки получил жёсткий удар от пролетевших на красный свет жигулей 14 модели. После столкновения Ford отбросило на заграждение.

В результате ДТП пострадал пассажир американского автомобиля, также значительные повреждения получили обе машины.

Видео с моментом столкновения опубликовали в социальной сети «В Контакте», вы можете посмотреть его в нашей группеhttps://vk.com/vesti42?w=wall-120547512_1989.

  

Фото: vk.com/incident_42


Тэги: ДТП
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