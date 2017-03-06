Кузбассовец размахивал половым органом в магазине

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Ленинск-Кузнецкий городской суд сообщил о том, что на трое суток отправил мужчину под арест за его вызывающее поведение.

Наказание мужчина поучил после того, как устроил дебош в магазине «Сладкоежка». Началось всё с выпитого им алкоголя, в пьяном виде мужчина пришёл в магазин и начал громко материться, демонстрировать непристойные жесты и пинать ногами по прилавку. Когда он понял, что спор с продавцом ни к чему не приводит, он решил предъявить веский, по его мнению, аргумент: расстегнул брюки и продемонстрировал женщине свой половой орган, а затем начал размахивать им и продолжать кричать.

Прибывший на место наряд полиции задержал дебошира и доставил в отделение.

В суде мужчину признали виновным в нарушение общественного порядка и «Мелком хулиганстве». Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и на этот раз никаких аргументов судье не предъявлял.



