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Кузбассовец размахивал половым органом в магазине

6 Мар. 2017, 14:35
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Ленинск-Кузнецкий городской суд сообщил о том, что на трое суток отправил мужчину под арест за его вызывающее поведение.

Наказание мужчина поучил после того, как устроил дебош в магазине «Сладкоежка». Началось всё с выпитого им алкоголя, в пьяном виде мужчина пришёл в магазин и начал громко материться, демонстрировать непристойные жесты и пинать ногами по прилавку. Когда он понял, что спор с продавцом ни к чему не приводит, он решил предъявить веский, по его мнению, аргумент: расстегнул брюки и продемонстрировал женщине свой половой орган, а затем начал размахивать им и продолжать кричать.

Прибывший на место наряд полиции задержал дебошира и доставил в отделение.

В суде мужчину признали виновным в нарушение общественного порядка и «Мелком хулиганстве». Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и на этот раз никаких аргументов судье не предъявлял. 


Тэги: Кузбасс
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