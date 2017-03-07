Кузбасский подросток едва не погиб, делая селфи на вокзале

62 просмотра

Транспортные полицейские задержали трёх подростков 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, когда те пытались сделать селфи на крыше здания вокзала станции Ижморская.

Молодые люди, таким экстремальным способом пытались скоротать время ожидания поезда. Когда они нафотографировались на станции, парни решили взобраться на крышу пристройки здания вокзала.

Там им захотелось сделать ещё более эффектное селфи и один из парней залез на плечи другого. Пытаясь встать таким образом во весь рост, сидящий на плечах подросток, не удержал равновесие и повис на вывеске здания, которая не выдержала тяжести, пошла трещинами и оторвалась.

Парни сумели снять своего товарища с вывески и убежать, однако на станции их задержали сотрудники транспортной полиции.

Теперь родителям «фотографов-экстремалов» придётся за свой счёт восстанавливать вывеску и возводить её на прежнее место. Также в отношении родителей 15-летнего парня, который рисковал жизнью, делая этот снимок, составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.



