Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
7 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

Кузбасский подросток едва не погиб, делая селфи на вокзале

7 Мар. 2017, 12:36
62 просмотра

Транспортные полицейские задержали трёх подростков 15-ти, 16-ти и 17-ти лет, когда те пытались сделать селфи на крыше здания вокзала станции Ижморская.

Молодые люди, таким экстремальным способом пытались скоротать время ожидания поезда. Когда они нафотографировались на станции, парни решили взобраться на крышу пристройки здания вокзала.

 Там им захотелось сделать ещё более эффектное селфи и один из парней залез на плечи другого. Пытаясь встать таким образом во весь рост, сидящий на плечах подросток, не удержал равновесие и повис на вывеске здания, которая не выдержала тяжести, пошла трещинами и оторвалась.

Парни сумели снять своего товарища с вывески и убежать, однако на станции их задержали сотрудники транспортной полиции.

Теперь родителям «фотографов-экстремалов» придётся за свой счёт восстанавливать вывеску и возводить её на прежнее место. Также в отношении родителей 15-летнего парня, который рисковал жизнью, делая этот снимок, составлен протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 


Тэги: селфи, Кузбасс
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица