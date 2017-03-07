Серьёзное ДТП с автобусом в Кемерове

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6 марта в Кемерове на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова произошло серьёзное ДТП. Водитель легковушки Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и влетел во впередиидущую маршрутку №61.

В аварии ушиб мягких тканей головы получил 53-летний водитель Toyota, именно на его сторону пришёлся жёсткий удар, который не был погашен основной силовой конструкцией автомобиля, из-за высоты автобуса ПАЗ. Машина залетела под маршрутку, уперевшись в его бампер лобовым стеклом.

По сообщению городского ГИБДД, в автобусе в момент столкновения находились 8 человек, никто из них не пострадал.

Все обстоятельства происшедшего уточняются.



