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Серьёзное ДТП с автобусом в Кемерове

7 Мар. 2017, 12:59
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6 марта в Кемерове на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова произошло серьёзное ДТП. Водитель легковушки Toyota Sprinter Carib не справился с управлением и влетел во впередиидущую маршрутку №61.

В аварии  ушиб мягких тканей головы получил 53-летний водитель Toyota, именно на его сторону пришёлся жёсткий удар, который не был погашен основной силовой конструкцией автомобиля, из-за высоты автобуса ПАЗ. Машина залетела под маршрутку, уперевшись в его бампер лобовым стеклом.   

По сообщению городского ГИБДД, в автобусе в момент столкновения находились 8 человек, никто из них не пострадал.

Все обстоятельства происшедшего уточняются.  


Тэги: ДТП, Кузбасс, автобус
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