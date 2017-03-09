В Кузбассе ребёнок сорвался с крыши завода

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В Кузбассе за неделю два школьника сорвались с крыш заброшенных предприятий.

Первый трагичный случай произошёл в Ленинске-Кузнецком. 1 марта мы рассказывали о том, что 11-летний ребёнок погиб, играя на крыше заброшенного завода.

7 марта уже компания прокопьевких детей отправилась поиграть на крыше законсервированного предприятия. Когда ребята залезли наверх, 14 летний подросток провалился в отверстие крыши, которое было заметено снегом, и упал с 12-метровой высоты (примерная высота четвёртого этажа).

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, парня с черепно-мозговой травмой, переломами и травматическим шоком доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка, следователи устанавливают, были ли допущены нарушения при выставлении ограждений заброшенного завода.



