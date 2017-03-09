Полицейский применил оружие, чтобы отогнать собаку от людей

Новокузнецкий полицейский спас от собаки мужчину и его сына.

Кузбассовцы гуляли по улице, когда к ним подбежала собака и начала лаять и кидаться на ребёнка. Проходивший мимо майор полиции Александр Аманов попытался отогнать разъярённую овчарку, но собака продолжила свои попытки укусить прохожих и полицейского. Тогда участковый достал табельное оружие и выстрелили в воздух. Громкий хлопок от выстрела испугал злую собаку и он убежала.

В кузбасском ГУ МВД сообщили, что сейчас полицейские устанавливают хозяина собаки.



