Лихач на Mercedes сбил двух женщин в Новокузнецке

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В Новокузнецке произошло серьёзное ДТП, в котором немецкий автомобиль Mercedes-Benz сбил пешеходов.

9 марта 29-летний владелец мощного немца переоценил свои водительские способности и на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль занесло и отбросило на сугроб, протаранив который он отлетел на пешеходов – двух женщин 55 и 35 лет.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, в момент аварии водитель был трезвым. Пострадавших женщин госпитализировали.



