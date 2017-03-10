В Новокузнецке ночью вспыхнул подъезд многоэтажки

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, прошлой ночью на пульт пожарной охраны в 2:07 поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Кутузова.

На место происшествия выехали пожарные расчёты. На момент прибытия первой команды огнеборцев в доме уже было сильное задымление. Жильцы дома самостоятельно покинули свои квартиры, а пожарным оставалось только потушить мебель в фойе здания.

Через 10 минут после звонка в экстренную службу, огонь был ликвидирован.

По предварительной причине, пожар произошёл из-за несоблюдения правил монтажа электрооборудования. От огня пострадали огонь и стулья на площади 4 квадратных метра.



