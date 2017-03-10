Охранник, избивший в клубе экс-тренера волейбольного «Кузбасса», получил реальный срок

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Центральный районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине, избившему гостя ночного клуба. После этого потерпевший оказался в коме.

Инцидент произошёл в апреле прошлого года в одном из кемеровских ночных клубов. Потерпевший – бывший главный наставник волейбольного клуба «Кузбасс»- и охранник не сошлись во мнениях. В результате конфликта сотрудник заведения два раза ударил оппонента. Стоит отметить, что молодой человек ранее занимался боксом.

Что касается тренера, то травмы оказались серьёзными: у него диагностировали переломы костей черепа, ушибы и отек мозга. Почти полторы недели мужчина находился в коме. В результате суд назначил боксёру два года, которые он проведёт в колонии общего режима, сообщает «Инферфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.



