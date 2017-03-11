В Кемерове исчезли две несовершеннолетние девочки

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В областной столице 9 марта пропали 15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева. Их ищет полиция и волонтёры. Сообщается, что школьницы ушли из дома примерно в 18:00,в это время их родители были на работе.

Мать пропавшей девочки Кристины Анастасия Елисеева рассказала, что её дочь оставила дома телефон и записку, в которой просила её не искать и говорила, что вернётся сама. Кристина, по словам мамы, болела и в школу не ходила. Её подруга по каким-то причинам тоже на занятиях не появилась, пишет Сибдепо.

Анастасия Елисеева добавила, что девочки общаются с раннего детства, всегда вовремя возвращались домой и никаких подозрений не вызывали. У пропавшей Иры при себе был мобильник, он сначала работал, а затем пропал из сети. В областном полицейском главке информацию о пропаже школьниц подтвердили, пишет издание.

Всех, кто знает что-то о девочках, просят сообщать по номеру 02, анонимность гарантируется.

Фото: соцсети



