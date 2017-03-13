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К поискам пропавшего в Кузбассе школьника подключили водолазов

13 Мар. 2017, 10:43
157 просмотров

В Ленинске-Кузнецком пропал 10-летний школьник. Ребёнок ушёл из дома погулять 12 марта около 6 часов вечера. Когда родители попытались связаться с ним, телефон мальчика был уже выключен.

К поиску ребёнка подключились сотрудники полиции, около 100 стражей порядка проверили жилой сектор, чердаки, надворные постройки и пообщались с друзьями. Один из товарищей школьника сказала полицейским, что он мог провалиться под лёд. Чтобы отработать эту версию к поискам привлекли водолазов.

Как сообщает интерфакс со ссылкой на СКР, по предварительной версии мальчик вечером отправился гулять на реку с другом, спустя некоторое время его друг вернулся и рассказал, что он провалился в воду.     



Тэги: Кузбасс
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