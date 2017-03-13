В Кузбассе девушка увлеклась прослушиванием музыки и попала под поезд

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В Анжеро-Судженске трагедией закончилась попытка девушки с другом перейти железную дорогу.

Вечером 12 марта 17-летняя девушка с другом шли за билетами на станцию «Анжерская». Они переходили железную дорогу по пешеходному настилу. Подростки слушали музыку и разговаривали. Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на Кузбасское ЛУ МВД России, в момент, когда ребята вышли на железную дорогу, по двум путям на встречу друг другу ехали два поезда. Из-за громкой музыки и разговора они не услышали приближающиеся составы, и один из них сбил девушку.

Полученные травмы оказались смертельными, молодой человек успел увернуться от поезда и не пострадал. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.



