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Женщина с ребёнком погибли в Кузбассе от угарного газа

13 Мар. 2017, 12:28
88 просмотров

Жительницу Киселёвска с двумя детьми в доме обнаружила её мама, она отправилась в гости к дочери и внукам, чтобы проведать их. Попав в дом, женщина обнаружила там тело 5-летней внучки, пройдя дальше, она наткнулась на 38-летнюю дочь и 13-летнего внука, которые были бес сознания.     

Пострадавших доставили в городскую больницу, однако спасти женщину врачам не удалось, она скончалась во время реанимационных действий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, в доме с печным отоплением стоял сильный запах угарного газа, признаков пожара специалисты не обнаружили. По предварительной причине, потерпевшие отравились угарным газом.   


Тэги: Кузбасс, Трагедия
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