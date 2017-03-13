В СК Кузбасса рассказали о ходе поисков пропавшего 10-летнего мальчика

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В Ленинске-Кузнецком продолжаются поиски пропавшего 10-летнего мальчика. В воскресение он ушел с друзьями на реку Иня и провалился под лед. Сейчас на месте работают водолазы, следователи. Опрашивают родственников и соседей. И только что мы получили официальный комментарий представителей следственного комитета.

Надежда Ананьева, старший помощник руководителя Следственного комитета: «Предварительно установлено, что около 18 часов десятилетний малчьик в компании свертсников, пошел гулять на реку, дети вышли на лед. Один из мальчиков проволился под лед и скрылся из вида. Вот как раз это наш ребенок, который сейчас пропавший без вести. Второй его друг позвал на помощь взрослых они сразу же обратились к спасателям. В настоящее время на месте работаю водолазы, устанавливаются обстоятельства произошедшего».







