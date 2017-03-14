В Кузбассе пожарные вывели из огня 7 человек

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В пятиэтажном жилом доме в Юрге произошёл пожар. 13 марта в 15:22 сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного пожарной охраны.

На место происшествия были направленны четыре единицы пожарной техники и 10 специалистов МЧС.

Когда расчёты прибыли к дому, огнём был охвачен балкон на первом этаже.

Пожарные провели разведку и нашли на верхних этажах дома 7 человек, в том числе троих детей. Спасатели надели на них специальные маски и вывели из горящего дома.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Кузбассу, возгорание было ликвидировано спустя 13 минут после звонка в экстренную службу – в 15:35.

Благодаря быстрой и слаженной работе пожарных, удалось избежать серьёзных последствий. По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.



