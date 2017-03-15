В Кузбассе ночью искали пропавшую девочку

В Мариинске прошлой ночью потерялась 10-летняя девочка. Родители обратились в полицию и рассказали о том, что их дочь ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

На её поиски тут же были направленны бойцы Росгвардии. Экипажи вневедомственной ночью прочёсывали улицы частного сектора и близлежащие дороги.

Во время объезда одного из направлений поиска, силовики увидели на дороге девочку, которая шла по обочине. Узнав имя девочки, бойцы Росгвардии признали в ней потерявшегося ребёнка.

Школьницу доставили домой к родителям. По какой причине девочка решила уйти из дома, она не рассказала.



