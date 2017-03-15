Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
15 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

В Кузбассе ночью искали пропавшую девочку

15 Мар. 2017, 10:59

В Мариинске прошлой ночью потерялась 10-летняя девочка. Родители обратились в полицию и рассказали о том, что их дочь ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

На её поиски тут же были направленны бойцы Росгвардии. Экипажи вневедомственной ночью прочёсывали улицы частного сектора и близлежащие дороги.

Во время объезда одного из направлений поиска, силовики увидели на дороге девочку, которая шла по обочине. Узнав имя девочки, бойцы Росгвардии признали в ней потерявшегося ребёнка.

Школьницу доставили домой к родителям. По какой причине девочка решила уйти из дома, она не рассказала. 


Тэги: Пропал Ребёнок, Кузбасс
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица