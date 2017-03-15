Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
15 Марта 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
← 2016
Версия для печати

Автомобиль с детьми врезался в столб на кузбасской трассе

15 Мар. 2017, 11:21
208 просмотров

По сообщению отдела пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, на кузбасской трассе произошло серьёзное ДТП, в котором автомобиль вылетел с трассы и врезался в опору ЛЭП.

Nissan Qashqai двигался по трассе "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга", когда машина ехала по Промышленновскому району, водитель кроссовера попытался совершить обгон.  Во время манёвра мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, где ударился об опору ЛЭП.

От удара пострадали трое пассажиров Nissan, в том числе двое детей.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в момент ДТП дорога была скользкой и имела низкие сцепные качества. 


Тэги: ДТП, Кузбасс, Авария
Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица