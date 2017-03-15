Автомобиль с детьми врезался в столб на кузбасской трассе

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По сообщению отдела пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, на кузбасской трассе произошло серьёзное ДТП, в котором автомобиль вылетел с трассы и врезался в опору ЛЭП.

Nissan Qashqai двигался по трассе "Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга", когда машина ехала по Промышленновскому району, водитель кроссовера попытался совершить обгон. Во время манёвра мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, где ударился об опору ЛЭП.

От удара пострадали трое пассажиров Nissan, в том числе двое детей.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в момент ДТП дорога была скользкой и имела низкие сцепные качества.



