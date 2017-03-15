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В Кемеровском районе девушка провалилась в колодец

15 Мар. 2017, 12:00
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В редакцию программы «Вести-Кузбасс» обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что они с мужем искали за гаражным кооперативом случайно выброшенную автомобильную деталь. В какой-то момент она почувствовала, что летит вниз. Девушка провалилась в 6-метровый коллектор.

 Супруг вместе с соседями с помощью автомобильного троса достали девушку и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом пяток.    

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и самое главное – кому принадлежит данный колодец и почему он оказался открытым. Подробнее об этой истории смотрите сегодня в программе «Вести Кузбасс» в 20.45.


Тэги: Кузбасс, Кемерово
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