В Кемеровском районе девушка провалилась в колодец

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В редакцию программы «Вести-Кузбасс» обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что они с мужем искали за гаражным кооперативом случайно выброшенную автомобильную деталь. В какой-то момент она почувствовала, что летит вниз. Девушка провалилась в 6-метровый коллектор.

Супруг вместе с соседями с помощью автомобильного троса достали девушку и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом пяток.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и самое главное – кому принадлежит данный колодец и почему он оказался открытым. Подробнее об этой истории смотрите сегодня в программе «Вести Кузбасс» в 20.45.



