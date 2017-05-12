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В Кузбассе двое детей отравились угарным газом и погибли

12 Май. 2017, 14:10
423 просмотра

Жительница Ленинска-Кузнецкого оставила своих детей дома без присмотра, а они нашли зажигалку и подожгли матрац.

Женщине нужно было уйти по делам, она знала, что через час домой вернётся её сожитель, поэтому не побоялась оставить 5-летнюю дочь и 6-летнего сына одних. Когда мужчина пришёл и открыл дверь, из жилья повалил плотный дым. Он ползком пробрался до дивана и вытащил на улицу тлеющий матрац. Затем кузбассовец позвал на помощь соседей и только тогда, в дальней комнате мужчины нашли детей. Ребятишек в бессознательном состоянии вынесли на улицу. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть малышей.

По сообщению кузбасского СК РФ, дети отравились угарным газом. Следователи выяснили, что они нашли зажигалку и играли с огнём. Отмечается, что точную причину возгорания установят специалисты МЧС.

В отношении 33-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». 

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