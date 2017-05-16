Двое кузбассовцев пострадали в результате схода трамвая с рельсов

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В Прокопьевске трамвай сошёл с полотна, его пассажиры получили травмы.

ДТП произошло 15 мая на улице Квартал Северный. Вагон ехал по маршруту и в районе дома № 8 сошёл с рельсов. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, от сильного рывка пассажиры трамвая упали. Различные травмы получили 5-летний мальчик и 34-летняя женщина. Характер их повреждений уточняется.

По факту ДТП организованна проверка, в ходе которой полицейские выяснят причины схода вагона с полотна.